Antalyaspor Sözcüsü Başkan: Son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da basın sözcüsü Adnan Başkan, "Son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız. Bunun için en büyük itici gücümüz olan taraftara çok ihtiyacımız olacak. Bu hafta pazartesi günü oynayacağımız Hatayspor maçında taraftarımız destek verirse bir engeli daha kayıpsız atlatabiliriz ve tünelin sonundaki ışığın biraz daha net görünmesini sağlayabiliriz" dedi.

Süper Lig'de topladığı puanlarla alt sıralardan kurtulan ve 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında sahasında pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekipte futbol sorumlusu Nuri Şahin takıma bir gün izin verirken, Hatayspor maçının hazırlıklarına cuma günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

"Ligin ilk yarısında 22 puan toplamışız. Şu anda bitime 7 hafta var ve biz ikinci yarıda 22 puanı şimdiden aldık. Ayrıca 40 maçın oynandığı geçen sezonu 44 puanla tamamlamıştık. Şu anda bu puana 31 maç sonunda ulaştık. Son 9 maçtaki yenilmezliğimiz dikkatlerden kaçmıyor ama işaret ettiğim rakamlar sadece son 9 maçta değil, ikinci yarının tamamındaki başarıyla ilgili. Başarabiliriz ya da başaramayız onu sezon sonunda göreceğiz ama biz son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız. Bunun için en büyük itici gücümüz olan taraftara çok ihtiyacımız olacak. Bu hafta pazartesi günü oynayacağımız Hatayspor maçında taraftarımız destek verirse bir engeli daha kayıpsız atlatabiliriz ve tünelin sonundaki ışığın biraz daha net görünmesini sağlayabiliriz."