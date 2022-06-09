Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti - Haberler

Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı. Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin, "Hoş geldin Soner Aydoğdu. Kulübümüz, Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. AA / Oktay Özden - Spor Soner Aydoğdu Antalyaspor Spor Haberler

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