Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti - Haberler

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Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin, "Hoş geldin Soner Aydoğdu. Kulübümüz, Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Oktay Özden - Spor

Soner Aydoğdu Antalyaspor Spor Haberler

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