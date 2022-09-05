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Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü

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Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü

FT Antalyaspor, son iki haftayı mağlubiyetle kapatırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

FT Antalyaspor, son iki haftayı mağlubiyetle kapatırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken, FT Antalyaspor topladığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor. İlk hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ardından deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla yenerken, yine evinde Trabzonspor'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 4. haftada deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-2 kaybeden Antalyaspor, dün de taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip, son iki karşılaşmada kalesinde 7 gol gördü. Uzun bir aradan sonra ligde üst üste iki maç kaybeden Antalyaspor, 11 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına öğleden sonra yapacağı antrenmanla başlayacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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