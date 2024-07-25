Antalyaspor, Sivasspor'a mağlup oldu

Antalyaspor, 2024-2025 Sezonu ikinci etap Erzurum kampının ilk hazırlık maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Antalyaspor, Palandöken Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan karşılaşmaya Piric, Thalisson, Bahadır, Veysel, Güray, Erdoğan, Soner, Kaluzinski, van de Streek, Larsson ve Djenepo ilk 11'i ile başladı. Mücadelenin ilk yarısı, rakip takım Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Kırmızı-beyazlı takım, mücadelenin ikinci yarısında bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince karşılaşma rakip takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

Kırmızı-beyazlı takım, pazartesi günü Erzurum kampının son hazırlık maçında İran ekibi Sepahan FC ile karşılaşarak sezon öncesi kamp dönemini noktalayacak. - ANTALYA