Antalyaspor, Samsunspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti

Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Samsunspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Antalyaspor teknik sorumlusu Joao Tralhao galibiyetten ve oyundan tatmin olduklarını belirtirken, Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Samsunspor maçının ardından

Joao Tralhao Galibiyetten ve oyundan tatmin olduğumuzu söyleyebilirim. Antalyaspor daha fazla galibiyet alacaktır

Hüseyin Eroğlu Maçı çevirmek için efor sarf ettik ama pozisyonları bir türlü değerlendiremedik

Adem AKALANANTALYA, (DHA)- Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Samsunspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor teknik sorumlusu Joao Tralhao, galibiyetten ve oyundan tatmin olduklarını ve Antalyaspor olarak daha fazla galibiyet alacaklarını söylerken, Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, maçı çevirmek için çok efor sarf ettiklerini ancak girdikleri pozisyonları bir türlü değerlendiremediklerini dile getirdi.

JOAO TRALHAO 'GALİBİYETİ NALDO VE AİLESİNE ARMAĞAN EDİYORUZ'

Galibiyeti geçtiğimiz haftalarda kazada yaralanan defans oyuncusu Naldo'nun çocuğu Davi, kayınpederi ve kayınvalidesine armağan ettiklerini söyleyen Antalyaspor Teknik sorumlusu Joao Tralhao, Bu galibiyeti Naldo'ya, eşi, oğluna ve ailesine armağan etmek istiyoruz. Eğer bu mesaj onlara yardımcı olacaksa çocuğumuzun ve ailesinin yaşama dönmesi için, bu benim için mutluluk verici olacaktır dedi.

GALİBİYETTEN VE OYUNDAN TATMİN OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM

Zor bir maç olduğunun altını çizen Joao Tralhao, Rakibimizin organize bir rakip olduğunu biliyorduk. Samsunspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu biliyorduk. Biz Antalyaspor olarak sezon başladığından bu yana bir sürece inandık. Bu süreç içerisinde inşa etmeye çalıştığımız oradaki kimliğimizi DNA'mıza inanarak çalışmalarımızı sürdürdük. Başlangıçtan beri hep aynı şeyi söyledik Detaylara çalışıp maç kazanmaya başlayacağız diye. Bu galibiyetten ve oyundan tatmin olduğumuzu söyleyebilirim. Antalyaspor daha fazla galibiyet alacaktır. İyi oyun ve yeni kimliğiyle maç kazanmaya devam edecektir. Bu lige baktığımızda lig zor, mücadeleci bir lig. Bu tarz liglerde bizim şahit olduğumuz şöyle bir durum var, herkes çok çabuk sonuç almak istiyor. Futboldan çok sonuca odaklanıyor. Biz inandığımız yolda devam ettiğimiz sürece herkesin beklediği sonuçları, istikrarlı bir şekilde alacağımızı biliyoruz. Bu yolda çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.

HÜSEYİN EROĞLU MAÇI ÇEVİRMEK İÇİN EFOR SARF ETTİK AMA POZİSYONLARI BİR TÜRLÜ DEĞERLENDİREMEDİK

Ön alan baskısını iyi yapan Antalyaspor'a karşı orta sahadan üçüncü bölgeye geçişleri iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Savunma arkasına attığımız toplarla pozisyon bulduk. Yüzde 100'lük bir gol kaçırdık. Golü biz atsaydık farklı bir senaryo oluşabilirdi. Son maçlarda olduğu gibi yine şanssız bir gol yedik. 2-0'dan maçı çevirmek için efor sarf ettik ama girdiğimiz pozisyonları bir türlü değerlendiremedik dedi.

KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Deplasmanda oynamalarına rağmen gol pozisyonları bulduklarını dile getiren Eroğlu, Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yeni bir takım olma yolunda mücadele ediyoruz. Önümüzdeki süreçte gerçekten iyi bir takım olacağız, göreceksiniz. Süreç bizim tarafımızdan iyi işlemiyor. Son 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. Fikstür böyle denk geldi. Bu durumun altından kalkmak zorundayız ifadelerini kullandı.