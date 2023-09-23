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Antalyaspor, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Jehezkel'in attığı gollerle Antalyaspor, üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada Fofana sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girerken, ortasında Dimata'nın kafasını kale çizgisi üzerinden Güray Vural kornere attı.

85. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Van de Streek'im şutu kalecide kaldı.

89. dakikada Fofana'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Schindler'in kafası az farkla auta gitti.

90+3. dakikada Muhammet Gümüşkaya'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu yan ağlarda kaldı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı (Safuri dk.76), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Erdoğan Yeşilyurt dk.59), Van de Streek (Bytyqi dk. 90) Larsson (Bahadır Öztürk dk.90), Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Holtmann, Assombalonga

Teknik Sorumlu: Joao Curtis Valado Tralhao

Samsunspor: Szumki,Zeki Yavru( Schindler dk. 80), Van Drongelen, Satka, Bola(Soner Gönül dk.45), Emre Kılınç (Fofana dk.65), Tait (Ercan Kara dk.79), Osman Çelik, Ntcham (Muhammet Gümüşkaya dk.65), Holse, Dimata

Yedekler: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Soner Aydoğdu, Yunus Emre Çift

Teknik Sorumlu: Hüseyin Eroğlu

Goller: Jehezkel (dk. 10 ve 18) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Jehezkel (Antalyaspor), Dimata (Samsunspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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