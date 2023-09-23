Antalyaspor, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Jehezkel'in attığı gollerle Antalyaspor, üç puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
73. dakikada Fofana sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girerken, ortasında Dimata'nın kafasını kale çizgisi üzerinden Güray Vural kornere attı.
85. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Van de Streek'im şutu kalecide kaldı.
89. dakikada Fofana'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Schindler'in kafası az farkla auta gitti.
90+3. dakikada Muhammet Gümüşkaya'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu yan ağlarda kaldı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı (Safuri dk.76), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Erdoğan Yeşilyurt dk.59), Van de Streek (Bytyqi dk. 90) Larsson (Bahadır Öztürk dk.90), Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Holtmann, Assombalonga
Teknik Sorumlu: Joao Curtis Valado Tralhao
Samsunspor: Szumki,Zeki Yavru( Schindler dk. 80), Van Drongelen, Satka, Bola(Soner Gönül dk.45), Emre Kılınç (Fofana dk.65), Tait (Ercan Kara dk.79), Osman Çelik, Ntcham (Muhammet Gümüşkaya dk.65), Holse, Dimata
Yedekler: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Soner Aydoğdu, Yunus Emre Çift
Teknik Sorumlu: Hüseyin Eroğlu
Goller: Jehezkel (dk. 10 ve 18) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Jehezkel (Antalyaspor), Dimata (Samsunspor) - ANTALYA