Antalyaspor, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Jehezkel'in attığı gollerle ev sahibi ekip galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Zeki Yavru'nun usun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Dimata'nın şutu kale direği dibinden auta gitti.
10. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Saric'in, çizgi üzerinden yaptığı ortayı savunma uzaklaştırmak isterken seken topu önünde bulan Jehezkel'in vuruşu ağlara gitti. 1-0
18. dakikada Adam Buksa'ın sol kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Jehezkel'in vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 2-0
34. dakikada Saric'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Van de Streek'in şutu yandan auta gitti.
45. dakikada Jehezkel'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Van de Streek'in plase vuruşu yan kale direğinden auta çıktı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Van de Streek, Larsson, Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Holtmann, Bytyqi, Assombalonga
Teknik Sorumlu: Joao Curtis Valado Tralhao
Samsunspor: Szumki, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Bola (Soner Gönül dk. 45), Emre Kılınç, Tait, Osman Çelik, Ntcham, Holse, Dimata
Yedekler: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Fofana, Soner Aydoğdu, Schindler, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Ercan Kara
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Jehezkel (dk. 10 ve dk. 18) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Jehezkel (Antalyaspor) - ANTALYA