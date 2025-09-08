Haberler

Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı. Takım, milli maçlar arası sonrası yapılan hazırlık maçının ardından antrenmanlarına hız verdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun doğum günü de kutlandı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenman öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun doğum günü kutlandı.

Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
