Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenman öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun doğum günü kutlandı.

Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.