Haberler

Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır

Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular taktik çalıştı.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ve bazı yöneticiler de idmanı takip etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.