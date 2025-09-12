Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular taktik çalıştı.
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ve bazı yöneticiler de idmanı takip etti.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor