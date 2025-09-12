Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular taktik çalıştı.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ve bazı yöneticiler de idmanı takip etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.