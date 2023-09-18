Antalyaspor, Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlılar, henüz 3 puan alamadıkları ligdeki son maçlarının ardından hemen çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de henüz 3 puan alamayan kırmızı-beyazlılar geride kalan 5 haftada, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Antalyaspor, ara vermeden hafta sonu sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapılan antrenmanda, Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular fitness salonunda yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular ise sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. - ANTALYA