Antalyaspor, Rizespor'a 5-2 Yenildi

(ANKARA) -Süper Lig'in 8. hafta maçında Antalyaspor, Rizespor'a 5-2 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında Antalayaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.Corendaon Airlines Park Antalya Stadyumuu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti.

Konuk takım Rizespor 4. dakikada Jesurun Rak Sakyi ve 9. dakikada Vaclav Jurecka'nın golüyle Antalyaspor karşısıda 2-0 öne geçti. 13. dakikada Soner Dikmen'in golüyle Antalyaspor farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1 yaptı. 48. dakikada Jesurun Rak Sakyi kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti ve Rizespor skoru 3-1 yaptı. 86. dakikada Altin Zeqiri Rizespor'un 4. golünü kaydetti. 89. dakikada ev sahibi Antalyaspor Tomas Cvancara'nın golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Maçın sonucunu belirleyen golü ise 90artı1. dakikada Valentin Mihaila attı ve Çaykur Rizespor deplasmanda Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.