Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti

Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçını kazanmasıyla Spor Toto Süper Lig'de, 55 yıllık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırarken, futbol sorumlusu Nuri Şahin ise bu seriyle kulüp tarihine geçti.

Süper Lig'in 36'ncı haftasının kapanış maçında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Luiz Adriano, Ndao ve Haji Wright'ın golleriyle 3-2 mağlup eden Antalyaspor, puanını 55'e yükseltti. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle haftayı 55 puanla 8'inci sırada tamamladı. Akdeniz temsilcisi ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkartırken, bu maçlarda 9 galibiyet ve 5 beraberlikle 32 puanı hanesine yazdırdı.

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 2-1 kaybettiği Çaykur Rizespor maçının ardından oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük (3-0), Yeni Malatyaspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (1-0), Medipol Başakşehir (1-0), GZT Giresunspor (4-1), Altay (2-1), Atakaş Hatayspor (4-1), Aytemiz Alanyaspor (3-1) ve İttifak Holding Konyaspor (3-2) maçlarında sahadan 3 puanla ayrılırken, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0), Yukatel Kayserispor (1-1) ile Trabzonspor (2-2) maçlarında ise berabere kaldı.