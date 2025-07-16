Antalyaspor, Ramzi Safuri'nin Sözleşmesini Uzattı

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Antalyaspor, 29 yaşındaki İsrailli orta saha oyuncusu Ramzi Safuri'nin sözleşmesini 2 sezon daha uzattığını açıkladı. Safuri, 2026-2027 sezonuna kadar kırmızı-beyazlı ekipte kalacak.

Antalyaspor, İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin sözleşmesini 2 sezon daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha kırmızı-beyazlı ekipte olacağı bildirildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Ramzi Safuri'nin sözleşmesi, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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