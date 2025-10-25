Haberler

Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Antalyaspor, son üç haftada puan alamamanın izlerini silmek için sahada olacak.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığının devam ettiği Akdeniz temsilcisinde, sakatlık sürecini yeni atlatan Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ligin geri kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

RAMS Başakşehir'in ise 7 puanı bulunuyor.

Son üç haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, RAMS Başakşehir müsabakasında bu duruma son vermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
