Antalyaspor Ragbi Kadın Takımı, çeyrek finalde elendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 7'li Kadınlar Anadolu Yıldızları Analig Türkiye Birinciliği 2023 Sezonu'nda Antalyaspor Ragbi Kadın Takımı, çeyrek finalde Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'ne 7-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü takımı ile çeyrek final aşamasında karşılaşan Antalyaspor Ragbi Kadın takımı, maçı 7-0 kaybederek turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 7'li Kadınlar Anadolu Yıldızları Analig Türkiye Birinciliği 2023 Sezonu maçları 1-5 Haziran 2023 tarihleri arasında Kastamonu'da gerçekleşti.
C Grubunda yer alan Antalyaspor Ragbi Takımı, grup aşamasında karşılaştığı rakipleri Ordu Fatsa Ragbi Kulübü'nü 44-0, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Spor Kulübü'nü 45-0 ve Adana Gençlik ve Spor Kulübü'nü 41-0'lık skorlarla geride bırakarak rakiplerine sayı alma şansı tanımadan topladığı 9 puan +130 averaj ile gruptan birincilikle çıktı.
Diğer gruplarda oynanan sonuçlara göre kendi grubunu ikinci bitiren ev sahibi Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü takımı ile çeyrek final aşamasında karşılaşan kırmızı-beyazlı ragbiciler, bu maçı 7-0 kaybederek turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti.
Kastamonu'da çeyrek final gören ve önemli tecrübeler kazanan Antalyaspor Ragbi Kadın Takımı'nın ardından erkek takımı da 6-10 Haziran 2023 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek müsabakalarda derece hedefiyle saha çıkacak. - ANTALYA