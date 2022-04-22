Antalyaspor, özel maçta Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak - Haberler

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Antalyaspor, özel maçta Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, özel maçta Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak

Fraport TAV Antalyaspor, 25 Nisan Pazartesi günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le özel maç yapacak.

Fraport TAV Antalyaspor, 25 Nisan Pazartesi günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le özel maç yapacak.

Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında yapılacak maç, Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Maçtan elde edilecek gelir, savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.

AA / Oktay Özden - Spor

Shakhtar Donetsk, Antalyaspor, Ukrayna, Nisan, Spor, Haberler

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