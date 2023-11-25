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Antalyaspor, Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri maça davet etti

Antalyaspor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde teknik ekiple birlikte öğretmenleri ve 1 yakınını maça davet etti. Karşılaşma ile bu önemli günü kutlayan Antalyaspor, yarın oynanacak maçta ise tüm öğretmenlere ev sahipliği yapacak.