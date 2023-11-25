Antalyaspor, Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri maça davet etti
Antalyaspor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde teknik ekiple birlikte öğretmenleri ve 1 yakınını maça davet etti. Karşılaşma ile bu önemli günü kutlayan Antalyaspor, yarın oynanacak maçta ise tüm öğretmenlere ev sahipliği yapacak.
Antalyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasında öğretmenleri ve 1 yakınını maça davet etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde teknik ekiple öğretmenler, takımının yanında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde oynanan karşılaşma ile bu önemli günü kutlayan Antalyaspor, yarın oynanacak karşılaşmada ise tüm öğretmenlere ev sahipliği yapacak.
26 Kasım Pazar günü Corendon Airlines Park'ta saat 16.00'da oynanacak Antalyaspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasını izlemek isteyen öğretmenler, 1 yakınları ile birlikte ücretsiz olarak tribünlerdeki yerlerini alabilecek. - ANTALYA