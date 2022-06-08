Antalyaspor, milli formayla Litvanya maçında iki gol atan futbolcusu Doğukan'ı kutladı - Haberler

Antalyaspor Kulübü, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup ettiği maçta iki gol kaydeden futbolcusu Doğukan Sinik'i tebrik etti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ay-yıldızlı ekibin Litvanya karşısında sahadan 6-0 galip ayrılmasına 2'nci ve 14'üncü dakikasında attığı iki golle katkı sağlayan Doğukan Sinik'ten övgüyle bahsedildi.

Gruptaki ikinci maçını da kazanarak liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın başarısından dolayı ayrıca kutlandığı paylaşımda, "Böyle devam Doğukan Sinik. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup eden A Milli Takımımızı ve karşılaşmayı 2 golle tamamlayan futbolcumuz Doğukan Sinik'i tebrik ederiz." ifadesine yer verildi.