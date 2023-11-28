Antalyaspor Masa Tenisi Takımı Başarılı Sonuçlar Aldı

Antalyaspor Masa Tenisi Takımı sporcuları katıldıkları yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etti. Baver Koç Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı ve Antalyaspor kadın takımı ligde 12. sıraya yerleşti.

Antalyaspor Masa Tenisi Takımı sporcuları katıldıkları yarışmaklarda başarılı sonuçlar aldı.

Antalyaspor Masa Tenisi Takımları Manisa'da Küçükler Takım - Ferdi Grup Maçları ve Samsun'da Büyük Kadınlar Süper Lig 3. Etap Müsabakalarına katıldı. Manisa'da yarışan Antalyasporlu raket Baver Koç Türkiye Şampiyonası vizesi alırken; Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor kadın takımı elde ettiği sonuçlarla ligde 12. sıraya yerleşti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen küçükler müsabakaları sonucunda ferdi kategoride yarışan Baver Koç 8. olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Samsun'da gerçekleşen Süper Lig 2. Etap maçlarında mücadele eden akreplerin masa tenisi kadın takımı ise oynadığı 5 maçta kazandığı 2 galibiyet sonucunda 19 takımlı ligde 12. sıraya yerleşmiş oldu. - ANTALYA