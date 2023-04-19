Antalyaspor maçının ardından

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstediklerini sahaya yansıttıkları bir maç olduğunu belirten İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Her açıdan çok zor bir maçtı. Tüm oynadığımız maçlar gibiydi. Antalyaspor'un belki de bu kadar kötü oynamasını sağlayan takım olarak herhalde bir biz vardık. Bugün istediklerimizin tamamı gerçekleşti. 2'nci ve 3'üncü golümüz istediğimiz anlar ve zamanlarda geldi. İçeride söylediğim şey yanlış anlaşılmış. Yanlış anlaşılmasın dediğimiz şey muhakkak yanlış anlaşılıyor. Bazı oyuncularımızın performansı bize daha fazla yardımcı olabilir anlamında, kalemize top gelmeden 3 gol yedik dedim. Bazı maçlarda atanınız ve tutanınızın daha çok performans vermeli. Oyuncularımın yüreğine sağlık diyorum. 34-35 kişilik bir kadroyuz. Şu anda dışarıda 11'de oynamayı düşünen oyuncular var, haklılar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen şu anda alınan puan iyi. 3 puan alabilirdik, kesinlikle hak etmiştik. Fatih Karagümrük maçında da, Beşiktaş maçında da, MKE Ankaragücü maçında da puanı hak etmiştik Bugün de hak ettik ama alamadık. Çalışmaya devam edersek bunu yapacağımızı düşünüyorum. İstanbulspor son ana kadar yarışın içinde kalmaya devam edecek. Biz de her şey çok açık ve net" şeklinde konuştu.

Takımına güvendiğini söyleyen Groenendijk, "Puan farkı açılmadı. Tüm sezon bu şekilde devam etti. Diğer taraftan bakarsak 11 takım ligde kalma yarışının içinde. Profesyonel oyunculardan kurulu bir takımız ve bu ligde kalacağımızdan eminim" açıklamasında bulundu.