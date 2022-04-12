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Antalyaspor, ligde 5 haftadır puan kaybetmiyor

AA - Süleyman Elçin - Spor
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Antalyaspor, ligde 5 haftadır puan kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'de 10 haftadır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor, 5 maçtır da puan kaybetmiyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 10 haftadır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor, 5 maçtır da puan kaybetmiyor.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybederek 23. haftaya 6 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla 17. sırada girdi.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK maçından golsüz eşitlikle ayrılan Akdeniz ekibi, bir sonraki hafta Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor, 8 maç sonra 3 puan ile Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek tanıştı.

Ligin 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde eden Antalyaspor, 27. haftada Adana Demirspor ile yaptığı dış saha mücadelesinden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

10 maçta kalesinde 4 gol gördü

Ligin 28. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 29. haftada konuk olduğu Medipol Başakşehir'i aynı skorla, 30. hafta mücadelesinde konuk ettiği GZT Giresunspor'u ise 4-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Ligin 31. haftasında Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor, 32. hafta da seyircisi önünde Atakaş Hatayspor'u 4-1 yenerek 10 maçlık yenilmezlik serisine imza attı.

Geride bıraktığı 32 haftada 13 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, son 10 maçta elde ettiği 7 galibiyet ve 3 beraberlikle dikkatleri üzerine çekti.

Akdeniz ekibi, son 10 lig mücadelesinde kalesinde sadece 4 gol görüp, rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

AA / Süleyman Elçin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Rizespor, Akdeniz, Spor, Haberler

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