Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu 30 Haziran'da yapılacak
AA - Oktay Özden - Spor
Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu, 30 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu, 30 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Kulübün açıklamasına göre toplantı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde saat 17.00'de yapılacak.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde olağan genel kurul, 7 Temmuz Perşembe günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecek.
AA / Oktay Özden - Spor