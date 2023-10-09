Antalyaspor Kulübü Başkanı ve Yönetimi İstifa Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, yönetim olarak istifa kararı aldıklarını belirtti.

Trednyol Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı 9 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor'da sürpriz bir karar alındı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, dernek ve vakıf ile yaşanan sorunlar nedeniyle istifa kararı aldıklarını belirtti.

Antalyaspor'un son dönemlerde en düzgün zamanını yaşadığını belirten Gülel, "Hem finansal hem sportif hem idari anlamda önemli mesafeler kaydettik. Nasıl bir takım oluşturduğumuzu tüm Türkiye gördü. Takdir ediliyoruz. Antalyaspor A.Ş'nin iki sahibi var; vakıf ve dernek. Görevimizi düzgün şekilde yapmamıza izin vermiyorlar. O yüzden takıma zarar gelmesin diye genel kurula gidiyoruz, istifa ediyoruz. Antalya ve Antalyaspor için çok üzgünüz. 6,5 aylık sürede çok güzel işler yaptık. Borcu 800 milyondan 470 milyona düşürdük. Ama olmadı, bu düzenin değişmesi lazım. Bu seviyelerde mücadele edemiyoruz. Aşağıdan oyunları çok bilmeyiz. Böyle bir karar oldu. Herkes için hayırlı olsun. Bu ayın 25'inde genel kurul olur. Ben aday olmayacağım" açıklamasını yaptı. - ANTALYA