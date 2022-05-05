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Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Süleyman Elçin - Spor
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Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile başladı.

Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı süren Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Sinan Gümüş katılmadı.

AA / Süleyman Elçin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, Mayıs, Spor, Haberler

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