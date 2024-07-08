Antalyaspor Kick Boks Takımı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı

1-9 Temmuz tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Antalyaspor Kick Boks Takımı, 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya'da düzenlendi. Turnuvaya Mehmet Mıstık, Sena Amine Nur Özgen ve Neşet Korkmaz üçlüsü ile katılan Antalyaspor Kick Boks Takımı, 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Konya'da bulunan Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda sporcular, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde karşılaşmalara çıktı. Turnuvada Antalyaspor'u temsil eden Mehmet Mıstık, 89 kilogram Light Contact'da altın madalyanın sahibi olarak Türkiye şampiyonluğu sayısını 13'e yükseltti.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Antalyasporlu kick boksör Sena Amine Nur Özgen ise 65 Kg Kick Light ve Light Contact kategorilerini birinci sıralarda tamamlayarak iki altın madalya birden kazandı. Sena Amine, milli takım oluşturma kriterlerini belirleyen turnuvada 2-10 Kasım 2024 tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. 57 kg Low Kick katögorisinde ise Neşet Korkmaz ise turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. - ANTALYA