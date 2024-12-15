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Antalyaspor, Kayserispor'u 2-0 Mağlup Etti

Antalyaspor, Kayserispor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, evinde Kayserispor'u 2-0'lık skorla geçti. Maçta goller Van de Streek ve Soner Dikmen'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

70. dakikada defansın hatalı pasında topu kapan Larsson, kaleci Onurcan ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda Jeanvier son anda müdahale ederek mutlak golü engelledi.

74. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasına gelişine vuran Soner Dikmen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

78. dakikada Safouri'nin ceza sahası uzak noktasından sert şutunu kaleci Onurcan kornere çeldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt (Abdurrahim Dursun dk. 84), Veysel, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Kaluzinski, Soner Dikmen (Erdal Rakip dk. 84), Van de Streek (Safouri dk. 76), Larsson (Townsend dk. 84), Gaich (Samuio dk. 64)

Yedekler: Amar, Bünyamin Balcı, Abdullah Yiğiter, Doğukan Özkan, Harun Toprak

Teknik Direktör: Alex de Souza

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali (Ramazan Civelek dk. 71), Karimi, Baran Ali (Duckens Nazon dk. 64), Bourabia (Talha Sarıarslan dk. 87), Boa Morte, Bahoken (Ackah dk. 71)

Yedekler: Kolovetsios, Uzodimma, Batuhan Özgan, Mehmet Şamil Öztürk, Hasan Kaan Yalçı, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Van de Streek (dk. 45+1), Soner Dikmen (dk. 74) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Baran Ali, Bourabia, Gökhan (Kayserispor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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