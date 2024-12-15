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Antalyaspor, Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı

Antalyaspor, Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, Kayserispor ile evinde oynadığı maçın ilk yarısını Van de Streek'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Antalyaspor'un kaptırdığı top sonrası Karimi'nin defansın arkasına attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in şutunu kaleci Kenan Piric kurtardı.

24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasında topun gelişine ayak içi vuran Van de Streek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

28. dakikada Antalyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Veysel'in kafa vuruşu meşin yuvarlak dışarı çıktı.

45+1. dakikada kaleci Kenan Piric'in uzun pasında Kayserispor defansının hatasını iyi değerlendiren Van de Streek, ceza sahası içinde kafayla topu kaleci Onurcan'ın üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Kaluzinski, Soner, Van de Streek, Larsson, Gaich

Yedekler: Amar, Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Safouri, Abdullah Yiğiter, Townsend, Doğukan Özkan, Harun Toprak, Abdurrahim Dursun, Samuio,

Teknik Direktör: Alex de Souza

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali, Karimi, Baran Ali, Bourabia, Boa Morte, Bahoken

Yedekler: Kolovetsios, Duckens Nazon, Uzodimma, Ramazan Civelek, Batuhan Özgan, Mehmet Şamil Öztürk, Hasan Kaan Yalçı, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gol: Van de Streek (dk. 45+1) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Baran Ali (Kayserispor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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