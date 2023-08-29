Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor, maçının hazırlıklarına başladı.

Tredyol Süper Lig'in ilk 3 haftasında, 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Antalyaspor, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, idaresindeki antrenman koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından, kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada pas ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Jakup Kaluzinski katılmadı. Güney ekibi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA