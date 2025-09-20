Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından

HESAP.COM Antalyaspor , Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son dakika yenilen golle ilgili olarak futbolun cilveleri olduğunu ve bu gece de kendilerine nasip olduğunu söylerken, Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ise maçın sonunda gol atarak geri geldiklerini ifade etti.

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Antalyaspor'un golünü Dzhikiya atarken, deplasman ekibi Kayserispor'un golü ise 90+2'nci dakikada Menes kaydetti. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU: FUTBOLUN CİLVELERİ VAR VE BU GECE DE BİZE NASİP OLDU

Talihsiz bir akşam yaşadıklarını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Oyuna çok iyi başladık. Sonrasında çok net pozisyonlar var. İyi bir oyun var. Oyunun her dakikasında istediğimizi yapmaya çalışan bir oyuncu grubu ama talihsiz bir gol yedik. Futbolun cilveleri var ve bu gece de bize nasip oldu. Üzgünüm, oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti. Yolumuza devam edeceğiz. Ne yazık ki futbolun her zaman iki artı ikinin dört etmediğini yaşadık. Bir an önce yarından itibaren önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Üzgün olduğumu söylemek isterim" dedi.

'İKİ MAÇTA BU KADERİN CİLVESİNİ YAŞADIK'

Son 2 maçta uzatma dakikalarında gol yenmesi hakkında soru sorulan Emre Belözoğlu, "Futbolda bunlar var. Yapacak bir şey yok. Futbolun içinde istediğiniz kadar önlem almaya çalışın. Oyun düzeni, karşı planları ya da bu anlamdaki ofansif planları yapmaya çalışın futbolda bunlar var. İki maçta bu kaderin cilvesini yaşadık. Dolayısıyla bunlar var" diye konuştu.

'GERÇEKTEN İYİ NİYETİMİZ VAR'

Kayserispor maçına forvet olmadan başlandığını ancak maç içerisinde 2 forvete dönüldüğünün sorulması üzerine Belözoğlu, "Oyunu bazen çok basite indiriyorsunuz oyuncu değişiklikleri üzerinden. Van de Streek Hollanda'da 9 numara pozisyonunda 150-160 yakın maç oynadı. Birazcık daha girdilerseniz bu pozisyonda çok oynamış bir oyuncu ve biz biraz daha mobil oynamayı tercih ediyoruz. Her maçın kendi içindeki planına uygun hareket etmeye çalışıyorum. İki tane ağır stoperle oynayacaklarını biliyorduk Kayseri'nin ve o gezmelerinde onun özellikle bunu bizim takımımızı en iyi yapan oyunculardan bir tanesi Van de Streek. O gezdiğinde top altında tuttuğunda ve servis yaptığında biz hep arkada boşluk bulduk. Benim amacım burada biraz oyunun, o mobil oyunun içinde ona görev vermekte ki bunu bence iyi yaptı. Yani girdiği pozisyonları değerlendirse çok daha aslında gol atabilecek üretkenlikte de iyi oyun oynadı. Bugün aslında yaptığımız hamlelerin de karşılığını aldık. Biraz daha geçiş oyununa dönecekti. Arkalar daha boşalacaktı. Oyuncular birazcık daha dinamik ve arkaya sarkabilecek oyunculardı. Bence yediğimiz gole bakarsanız bizim 8 tane oyuncumuz ceza sahasının içinde bu çocukların iyi niyetini gösteriyor. Yani inanılmaz bir vuruş yaptı. Saygı duymak futbolda var. İyi niyet var. Gerçekten iyi niyetimiz var" şeklinde cevap verdi.

'BU ÜLKENİN GENÇLERİNE İNANMAK BİZİM GÖREVİMİZ'

17 yaşında alt yapıdan yetişen ve bugün görev verilen Hasan Yakub İlçin ile ilgili gelen soruya Emre Belözoğlu, "Hasan Yakub İlçin'den çok memnunum. Sezon başı kampını en iyi geçiren oyunculardan bir tanesiydi. O da iyi, 'her şey iyi giderse onun adına, kötü giderse benden' dedim. Ben de 17 yaşında oynadım. Onun için çok ümitliyim. Ben Antalyaspor'un gerçekten bu anlamda böyle genç cevherlere ihtiyacı var. Bugün oyunun efektif biraz daha topa sahip olma kısmında onun efekt kullanacağı başka ihtiyacımız vardı ki bunu da iyi yaptı. Karşılamayı iyi yaptı. Daha 17 yaşında gencecik bir çocuk. Kötü de oynasa o da bendendi. Onu da samimi söylüyorum. Onu da söylediğim için. Allah yolunu açık etsin. Ben her zaman genç oyuncuları elimden geldiğince ki bence bunu daha önce hak etti. Birazcık sert maçlara girdi sezon başı itibariyle. Bugün bence hak ettiği şansı verdim. Çok da iyi değerlendirdi. Oynamaya devam edecek. Ben hiçbir oyuncuma ilk 11 oynayacak sözü vermedim. Bugün Hasan Yakub'un gösterdiği performans, diğer arkadaşların göstermiş olduğu performans çok eleştirili gelmiyor. Çocuklar elinden gelen şeyi yaptı. Antalyaspor'un yatırımı, Antalyaspor'un altyapısının gücü bu yani bu ülkenin içinde ben de bu memleketin sokaklarında yetişmiş üç tane büyük ligde Türkiye'yle beraber dört tane büyük ligde top oynamak nasip oldu, bunu Hasan Yakub da yapabilir. Ali yapabilir. Bütün genç kardeşlerimizin bu ülkenin gençlerine inanmak bizim görevimiz. Ben bu anlamda ona bu şansı verdim, ama onun yeteneği var diye verdim" ifadelerini kullandı.

GİSDOL: MAÇIN SONUNDA GOL ATARAK GERİ GELDİK

Son dakika gol yemenin ne olduğunu iyi bildiklerini ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Çünkü biz de son iki maçımızda tamamen aynı şeyi hissettik. Maçın sonunda gol atarak geri geldik. Genel olarak baktığınızda takımın ilk yarıdaki performansından çok mutlu değildim. Oyuncularıma da ne yapmamızı, daha doğrusu neyi değiştirmemiz gerektiği söyledim. İkinci yarı çok daha iyi bir performans sergiledik ama kolay bir gol yedik. Şu an itibariyle kazandığımız puandan dolayı mutluyuz. Şunu da belirtmek isterim ki lige hakikaten çok zor bir fikstürle başladık. Galatasaray'la oynadık. Öncesinde Başakşehir, Göztepe ve bugün lig dördüncüsü olan Antalya'yla oynadık ve sadece bu maçların içerisinde Galatasaray'a kaybettik. Total olarak performansa baktığınızda bu normal olabilir ama ben de 2 ya da 3 maç aynı on birle başlamayı ve oynamayı bekliyorum. Umarım bir sonraki milli takım arasından sonra bu söylediklerimi gerçekleştirebiliriz. Şimdi önümüzde bir Beşiktaş müsabakası var. Tabii ki ona hazırlanacağız" dedi.

'İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEYEREK BURADAN 1 PUANLA AYRILIYORUZ'

Milli takım arasına kadar oynayacakları maçları hafta hafta değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Gisdol, "Takımım özellikle maçın sonlarında ve ikinci yarısında iyi bir performans sergileyerek buradan bir puanla ayrılıyor ve bu güzel duyguyla birlikte Kayseri'ye döneceğiz. Bu maç hakikaten çok iyi performans gösterdik. Aslına bakarsanız son dakika gol yediğiniz zaman bunu anlatmakta zor oluyor ki biz son iki maçımızda bu şekilde berabere kalmıştık. Aslına bakarsanız oynadığımız maçlara baktığımızda genel olarak iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii bunların çoğunda berabere kaldık. Ama süreç içerisinde çok daha iyi oynayacağımızı ve galibiyetler alacağımızı düşünüyorum. Durumumuza da genel olarak baktığınızda adım adım ilerlediğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.