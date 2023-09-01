Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Kayserispor karşılaşması öncesi son çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, çalışmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak ve hakem Yasin Kol'un yöneteceği Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor mücadelesi, yarın saat 21.45'te başlayacak.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor