Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır - Haberler

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
AA - Süleyman Elçin - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik ağırlıklı çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gidecek.
Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşması, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
AA / Süleyman Elçin - Spor