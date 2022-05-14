Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

AA - Süleyman Elçin - Spor
 - Güncelleme:
Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşması, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

AA / Süleyman Elçin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title