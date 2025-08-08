Antalyaspor, Kasımpaşa ile Sezona Merhaba Dedi
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezona iyi başlamak isteyen Antalya ekibi, Kasımpaşa karşısında 3 puan hedefliyor.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor