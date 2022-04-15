Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert'ten SMA'lı Ebrar'a ziyaret

Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı oyuncusu ve takım kaptanı Hakan Özmert ve antrenör Ertuğrul Arslan, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Ebrar'ı evinde ziyaret etti. Özmert ve arkadaşları minik Ebrar'ın tedavisi için maddi destekte bulunacaklarını söyledi.

Bu sezon ligde son 10 maçını kaybetmeyen ve üst sıralara yükselerek Avrupa kupalarını hedefleyen Antalyaspor'da takım kaptanı Hakan Özmert ve yardımcı antrenörlerden Ertuğrul Arslan, 4 yaşındaki SMA hastası minik Ebrar'ı evinde ziyaret ederek destekte bulundu.

Ebrar için başlatılan kampanyanın Valilik izninin bitmesine son 55 gün kalırken, 470 gram daha alırsa tedavi şansını kaybedecek. Ailesi bir yandan hastalıkla mücadele ederken bir yandan Ebrar kilo almasın diye uğraşıyor.