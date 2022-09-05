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Antalyaspor, kaleci Sousa'yı Bodrumspor'a kiraladı

Spor Haberleri

Antalyaspor, kaleci Sousa'yı Bodrumspor'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandığını açıkladı.

Antalyaspor, 30 Haziran 2021 tarihinde Portekiz'in Sporting B takımından kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Diogo Sousa'nın Bodrumspor'a satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Futbolcumuz Diego Sousa, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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