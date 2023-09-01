Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, teknik ve taktik çalışmalarını sürdürerek yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele edecek ve grubu lider tamamlamayı hedefliyor. Başantrenör Fatih Atılgan yönetimindeki takım, fizik kondisyon çalışmalarının ardından lig etabına geçmeyi planlıyor.