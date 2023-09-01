Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, teknik ve taktik çalışmalarını sürdürerek yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele edecek ve grubu lider tamamlamayı hedefliyor. Başantrenör Fatih Atılgan yönetimindeki takım, fizik kondisyon çalışmalarının ardından lig etabına geçmeyi planlıyor.
Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ve taktik çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta 14 hafta boyunca oynayacağı maçlar sonucunda grubu en üst sırada bitirmeyi hedefliyor.
Başantrenör Fatih Atılgan yönetimindeki Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, fizik kondisyon çalışmalarının ardından lig etabıyla yeni çalışma programına geçmeyi planlıyor.