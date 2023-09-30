Antalyaspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Adam Buksa kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise Ethemi'den geldi. Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 9 yaptı. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Murat Altan
İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Dk. 46 Traore), Loshaj (Dk. 70 Rroca), Muammer Sarıkaya (Dk. 88 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk. 88 Jackson), Mamadou (Dk. 78 Sambissa), İbrahim Yılmaz
Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Dk. 70 Erdoğan Yeşilyurt), Larsson (Dk. 70 Bytyqi), Streek (Dk. 84 Bahadır Öztürk), Buksa (Dk. 90+2 Assombalonga)
Goller: Dk. 26 Ethemi ( İstanbulspor ), Dk. 50 ve Dk. 60 Buksa (Bitexen Antalyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 37 Erdal Rakip, Dk. 85 Güray Vural, Dk. 90+4 Assombalonga (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 85 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+3 Jackson ( İstanbulspor )
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.???????
50. dakikada Antalyaspor'un beraberlik golü geldi. Orta sahadan gönderilen uzun pası kontrol eden Güray Vural'ın soldan içeri çevirdiği topu Buksa ceza sahası önünden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1
60. dakikada Antalyaspor 2-1 öne geçti. Güray'ın soldan içeri ortaladığı topu Buksa kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu.
81. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sert şutun kaleci kornere çeldi.
84. dakikada Muammer Sarıkaya ceza sahası sol çaprazına yakın bölgeden şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi.
Maç, Antalyaspor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.