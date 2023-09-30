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Antalyaspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Adam Buksa kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise Ethemi'den geldi. Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 9 yaptı. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.