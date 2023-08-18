Antalyaspor ile Konyaspor Berabere Kaldı

Antalyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlı ekip aldığı beraberlikle ligde ilk puanını alırken, deplasman ekibi Konyaspor ise ilk haftada olduğu gibi yine sahadan 1 puanla ayrıldı.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Ali Şansalan, Gökhan Bilir, Caner Özaral

ANTALYASPOR: Leite - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy (Dk. 74 Erdal Rakip), Kaluzinski, Erdoğan (Dk. 63 Holtmann), Bytyqi (Dk. 74 Milosevic), Sam Larsson( Dk. 63Van de Streek), Assombalonga.

KONYASPOR: Bernardoni - Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan (Dk. 71 Bruna Paz), Michalak (Dk. 90+3 Kahraman Demirtaş), Moreno (Dk. 71 Robert Muric), Yunus Mallı (Dk. 59 Cicaldau), Cikalleshi

GOLLER: Dk. 87 Güray Vural ( Antalyaspor ) - Dk. 61 Cikalleshi (P) ( Konyaspor )

SARI KARTLAR: Kaluzinski, Veysel Sarı ( Antalyaspor ) - Ahmet Oğuz, Bruna Paz ( Konyaspor )

Antalyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlı ekip aldığı beraberlikle ligde ilk puanını alırken, deplasman ekibi Konyaspor ise ilk haftada olduğu gibi yine sahadan 1 puanla ayrıldı.

4'üncü dakikada Bytyqi'nin ceza yayı dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruş savunmaya çarparak kornere çıktı.

28'inci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Yunus Mallı'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Michalak'ın ceza alanına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

32'nci dakikada yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bytyqi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bernardoni'nin kucağında kaldı.

58'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Bytyqi'nin ortasına altı pasın gerisinden iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada Cicaldau, Fredy'nin müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

61'inci dakikada Cikalleshi'nin penaltı atışında top ağlarla buluştu: 0-1.

65'inci dakikada Bytyqi'nin pasında topla buluşan Van de Streek'in vuruşu savunmaya çarptıktan sonra kalecinin de müdahalesiyle kornere çıktı.

87'nci dakikada Antalspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Holtmann'ın ortasında arka direkte topla buluşan Güray Vural'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.