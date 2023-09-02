Antalyaspor ile Kayserispor Arasında Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasındaki mücadele ilk yarıda 1-1 berabere tamamlandı. Maçta atılan goller ve sarı kartlar da yer aldı.