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Antalyaspor ile Kayserispor Arasında Eşitlik

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasındaki mücadele ilk yarıda 1-1 berabere tamamlandı. Maçta atılan goller ve sarı kartlar da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda penaltı noktası üzerine Saric'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

20. dakikada Holtman'ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Buksa'nın yerden şutu az farkla yandan auta gitti.

34. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Thiam'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada sol kanattan ceza alanı içine Saric'in yerden pasını savunma uzaklaştırmak isterken, penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Van de Streek'in filelere gitti. 1-1

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Anıl Usta

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Saric, Holtmann (Erdoğan Yeşilyurt dk. 39), Van de Streek, Larsson, Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip, Deni Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Naldo, Bytqi, Assombalonga

Teknik sorumlu: Joao Tralhao

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Kemen, Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Kolovetsios, Muhammet Eren Arıkan, Ahmet Kapan Malatyalı, Mane, Hayrullah Erkip, Baran Ali Gezek, Ethem Balcı, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Van de Streek (dk. 44) (Antalyaspor), Thiam (dk. 34) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kemen (Kayserispor), Güray Vural (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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