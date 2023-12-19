Antalyaspor ile Kasımpaşa, yarın oynanacak mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 25. kez rakip olacak. Antalyaspor 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Antalyaspor ile Kasımpaşa Süper Lig'de 25. kez karşılaşacak

Antalyaspor ile Kasımpaşa, yarın oynanacak mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 25. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Antalyaspor ile Kasımpaşa yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park'ta karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Antalyaspor, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle elde ettiği 21 puanla 9. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 25. randevu

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında bugüne kadar 24 kez Süper Lig maçı oynandı. Söz konusu müsabakaların 12'sini kazanan Antalyaspor, rakibine üstünlük kurdu. Buna karşın İstanbul ekibi rakibi karşısında 5 kez galip geldi. Kırmızı-beyazlılar ile lacivert-beyazlılar arasında oynanan 7 müsabaka ise berabere tamamlandı.

Kasımpaşa, deplasmanda kayıp

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 3 deplasman maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 11. haftasında Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybeden lacivert-beyazlılar, 13. haftada Konyaspor deplasmanında da 2-0 mağlup oldu. Son oynadığı deplasman maçı olan Samsunspor mücadelesinde de rakibine 4-2 yenilen Kasımpaşa, deplasmandaki mağlubiyet serisini bu maçla sona erdirmek istiyor.

Antalyaspor, 6 maçtır kaybetmiyor

Antalya ekibi, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini 9. hafta Gaziantep FK'ya karşı alan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakadan sonra yenilmezlik serisi yakaladı. Oynadığı son 6 müsabakada Başakşehir, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor ile de berabere kaldı.

Antalyaspor'da Adam Buksa sarı kart cezalısı

Zorlu mücadele öncesi Kasımpaşa'nın orta sahası Aytaç Kara 9 golle, Antalyaspor'un Polonyalı forveti Adam Buksa ise 8 golle takımlarının gol yollarında ön plana çıkan isimler oldu. Antalyaspor'da son oynanan Fatih Karagümrük maçında dördüncü sarı kartını gören 27 yaşındaki golcü, cezalı duruma düştü. Kasımpaşa'da ise Aytaç Kara gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor.

Antalyaspor'da Adam Buksa'nın haricinde Karagümrük karşısında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen orta saha oyuncusu Erdal Rakip de Kasımpaşa'ya karşı oynayamayacak. Kırmızı-beyazlılarda Güray Vural, Veysel Sarı, Britt Assombalonga ve Sagiv Jehezkel de 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Kasımpaşa'da ise Aytaç Kara'nın yanı sıra Kenneth Omeruo, Claudio Winck, Haris Hajradinovic ve Ben Ouanes de 3'er sarı kartla ceza sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak. - İSTANBUL