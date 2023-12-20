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Antalyaspor ile Kasımpaşa arasındaki maç golsüz eşitlikle tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Jehezkel'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin vuruşu dışarı çıktı.

16. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Asombalonga'nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.

20. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza yayına gelen topta Gökhan Gül'ün vuruşu yandan auta gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan

Antalyaspor: Ataberk, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Assombalonga

Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Larsson, Ufuk Akyol, Milosevic, Van de Streek, Mustafa Erdilman, Naldo, Ege Bilsel

Teknik Sorumlu: Joao Tralhao

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omeruo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Ngoy, Adna Aktaş, Saddiki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Utku Aydın, Gomis

Teknik Sorumlu: Ekrem Örenç

Sarı kartlar: Assombalonga, Güray Vural (Antalyaspor), Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Güray Vural Antalyaspor Kasımpaşa Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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