Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacak. Antalyaspor 9. sırada yer alırken, Karagümrük ise 11. sırada bulunuyor. İki takım arasında daha önce oynanan 8 maçta Antalyaspor 5 kez galip gelirken, Karagümrük 1 kez galip geldi. Karagümrük, 40 yıl sonra Antalyaspor'u mağlup etme şansı yakalayacak. Karagümrük, kalesini gole kapama konusunda ligin en başarılı takımlarından biri. Dresevic cezalı, Mendes, Shukurov ve Ceccherini ise ceza sınırında yer alıyor.

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, yarın oynanacak müsabakayla Süper Lig'de 9. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, yarın saat 13.30'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Ligde Antalyaspor 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 20 puanla 9. sırada yer alıyor. Karagümrük ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 11. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 9. randevu

Antalyaspor ile Kasımpaşa daha önce Süper Lig'de 8 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda 5 kez Antalya ekibi galip ayrıldı. 2 maçta eşitlik bozulmazken, Fatih Karagümrük rakibini 1 kez mağlup etti.

Tek galibiyet 40 yıl önce

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez 13 Kasım 1983'te karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelede Karagümrük rakibine 2-1'lik üstünlük kurdu. Daha sonra oynanan 7 müsabakada ise kırmızı-siyahlılar galibiyet alamadı. Fatih Karagümrük karşılaşmadan galip ayrılması halinde rakibini Süper Lig'de 40 yıl sonra mağlup edecek.

Karagümrük, kalesini gole kapattı

Geride kalan 14 haftada Karagümrük, kalesini gole kapatma konusunda en başarılı takımlardan biri oldu. Kalesinde 12 gol gören kırmızı-siyahlılar, bu alanda ligin 3. sırasında bulunuyor. İstanbul ekibi oynadığı 14 maçın 6'sında da kalesini gole kapattı.

Dresevic cezalı, 3 oyuncu sınırda

Karagümrük'ün 28 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahim Dresevic, sarı kart cezası sebebiyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlılarda 3'er sarı kartı bulunan Ryan Mendes, Shukurov ve Ceccherini ise ceza sınırında yer alıyor.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Kamil Çetin üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Antalyaspor Antalya Altay Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title