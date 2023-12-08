Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacak. Antalyaspor 9. sırada yer alırken, Karagümrük ise 11. sırada bulunuyor. İki takım arasında daha önce oynanan 8 maçta Antalyaspor 5 kez galip gelirken, Karagümrük 1 kez galip geldi. Karagümrük, 40 yıl sonra Antalyaspor'u mağlup etme şansı yakalayacak. Karagümrük, kalesini gole kapama konusunda ligin en başarılı takımlarından biri. Dresevic cezalı, Mendes, Shukurov ve Ceccherini ise ceza sınırında yer alıyor.

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, yarın oynanacak müsabakayla Süper Lig'de 9. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, yarın saat 13.30'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Ligde Antalyaspor 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 20 puanla 9. sırada yer alıyor. Karagümrük ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 11. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 9. randevu

Antalyaspor ile Kasımpaşa daha önce Süper Lig'de 8 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda 5 kez Antalya ekibi galip ayrıldı. 2 maçta eşitlik bozulmazken, Fatih Karagümrük rakibini 1 kez mağlup etti.

Tek galibiyet 40 yıl önce

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez 13 Kasım 1983'te karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelede Karagümrük rakibine 2-1'lik üstünlük kurdu. Daha sonra oynanan 7 müsabakada ise kırmızı-siyahlılar galibiyet alamadı. Fatih Karagümrük karşılaşmadan galip ayrılması halinde rakibini Süper Lig'de 40 yıl sonra mağlup edecek.

Karagümrük, kalesini gole kapattı

Geride kalan 14 haftada Karagümrük, kalesini gole kapatma konusunda en başarılı takımlardan biri oldu. Kalesinde 12 gol gören kırmızı-siyahlılar, bu alanda ligin 3. sırasında bulunuyor. İstanbul ekibi oynadığı 14 maçın 6'sında da kalesini gole kapattı.

Dresevic cezalı, 3 oyuncu sınırda

Karagümrük'ün 28 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahim Dresevic, sarı kart cezası sebebiyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlılarda 3'er sarı kartı bulunan Ryan Mendes, Shukurov ve Ceccherini ise ceza sınırında yer alıyor.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Kamil Çetin üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. - İSTANBUL