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Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor Süper Lig'de Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda birçok gol pozisyonu yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Alanyaspor savunmasından topu kapan Saric'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

26. dakikada Balkovec'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Novais'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

36. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan Novasi'in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

45. dakikada Bytyqi'nin ortasında penaltı noktasında topu alan Jehezkel'in vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çıkardı.

Stat: Corendon Airlenes Park

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Jehezkel, Saric, Bytyqi, Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Holtmann, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Cordova, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Eduardo, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Oğuz Aydın Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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