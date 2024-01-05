Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor Süper Lig'de Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda birçok gol pozisyonu yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Alanyaspor savunmasından topu kapan Saric'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
26. dakikada Balkovec'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Novais'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
36. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan Novasi'in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
45. dakikada Bytyqi'nin ortasında penaltı noktasında topu alan Jehezkel'in vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çıkardı.
Stat: Corendon Airlenes Park
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Candaş Elbil
Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Jehezkel, Saric, Bytyqi, Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Holtmann, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Cordova, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Eduardo, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke - ANTALYA