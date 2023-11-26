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Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta ilk yarı berabere tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası içinde Emirhan Topçu'nun pasında Olawoyin'in penaltı noktasından sert vuruşu kaleci Helton'un müdahalesiyle üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Buksa'nın çaprazdan vuruşunu kaleci çeldi.

32. dakikada Safuri'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top kale dibinden auta çıktı.

33. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

39. dakikada Larsson'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Buksa'nın sert vuruşunu kaleci güçlükle kurtardı.

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Erdoğan Yeşilyurt dk. 45), Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Kaluzunski, Ufuk Akyol, Van de Streek, Mert Yılmaz, Holtmann, Naldo, Ege Bilsel, Assombalonga

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser, Olawoyin, Zeqiri, Minchev

Yedekler: Zafer Görgen, Alikulov, Varesonovic, Gaich, Gustavo, Anıl Yaşar, Samuli Laine, Faye, Oscar Pinchi, Taha Şahin

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Olawoyn, Shelvey (Çaykur Rizespor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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