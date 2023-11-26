Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta ilk yarı berabere tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası içinde Emirhan Topçu'nun pasında Olawoyin'in penaltı noktasından sert vuruşu kaleci Helton'un müdahalesiyle üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Buksa'nın çaprazdan vuruşunu kaleci çeldi.
32. dakikada Safuri'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top kale dibinden auta çıktı.
33. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.
39. dakikada Larsson'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Buksa'nın sert vuruşunu kaleci güçlükle kurtardı.
Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Erdoğan Yeşilyurt dk. 45), Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Kaluzunski, Ufuk Akyol, Van de Streek, Mert Yılmaz, Holtmann, Naldo, Ege Bilsel, Assombalonga
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser, Olawoyin, Zeqiri, Minchev
Yedekler: Zafer Görgen, Alikulov, Varesonovic, Gaich, Gustavo, Anıl Yaşar, Samuli Laine, Faye, Oscar Pinchi, Taha Şahin
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Olawoyn, Shelvey (Çaykur Rizespor) - ANTALYA