Antalyaspor iç saha serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 34'üncü haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçında puan ya da puanlar alarak iç saha yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmanın planlarını yapıyor. Kırmızı beyazlı ekip ligde sahasında oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan toplamayı başardı.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına çarşamba günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Akdeniz ekibinde futbol sorumlusu Nuri Şahin, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından takıma 2 gün izin verdi.

Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında mücadele pazar günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.