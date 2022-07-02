Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar bugün salonda yaptığı çalışmayla idmanlarına devam etti.

Antalyaspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda izinli olan futbolcular ülkelerinden gelirken, bazı oyuncular da sağlık kontrollerinden geçmeye devam etti. Antalya temsilcisinde A takım bugün salonda fitness çalışması yaparken, altyapı oyuncuları ise Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde sahada antrenman yaptı. Genç futbolcularla yakından ilgilenen Nuri Şahin, sık sık çalışmayı durdurup, oyuncularına taktik verdi. Güney ekini hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title