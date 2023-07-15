Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbul Başakşehir, Burdur'da yapılan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalyaspor, maçı 2-1 kazandı.

Antalyaspor hazırlık maçında Başakşehir'i 2-1'lik skorla geçti

BURDUR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesislerinde kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbul Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbul Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Burdur'da hazırlık karşılaşması yaptı. MAKÜ İstiklal Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Burdur'da yaşayan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Karşılıklı gol pozisyonlarının yakalandığı müsabakanın ilk yarısı 43. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'lu Haji Amir Wright'in attığı golle 1-0 sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısı daha heyecanlı geçerken Fraport TAV Antalyaspor 48. dakikada Erdal Rakip'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı. İstanbul Başakşehir, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle birlikte rakip kaleye daha fazla giderken dakika 71'de Philippe Paulin Keny'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.