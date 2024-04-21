Antalyaspor, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, evinde karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, evinde karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Güray Vural'ın soldan ceza yayı ortasında Van de Streek gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin sağından auta çıktı.
63. dakikada sağ kanattan Van de Streek'in ortasında ceza sahası içinde Safuri'nin sert vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında ceza sahası Buksa kafayla topu ağlara yolladı. 1-1
78. dakikada Strandberg'in sert vuruşunda kaleci Leite gole izin vermedi.
86. dakikada Safuri'nin ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutunu kaleci çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Bytyqi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Hakemler: Abdulkadir Bitigen,Mustafa Savranlar, Gökhan Bilir
Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt (Bahadır Özturk dk. 82), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Emre Uzun dk. 90), Safuri (Ufuk Akyol dk. 90+3), Sariç (Erdal Rakip dk. 46), Sam Larsson (Bytyqi dk. 82), Buksa
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Milosevic, Mert Yılmaz, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Doğukan Sinik dk. 72), Kilima, Maksimovic, Ghoulam (Cemali Sertel dk. 52), Massanga, Fernandes (Kerim Alıcı dk. 72), Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Görkem Sağlam dk. 72), Rivas, Strandberg (Dadashov dk. 87)
Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Rui Pedro, Abdulkadir Parmak, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Dele-Bashiru (dk. 26) (Hatayspor) Buksa (dk. 67), (Bytyqi) (dk. 90+2) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Erce Kardeşler (Hataysspor), Van de Streek, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Emre Uzun (Antalyaspor) - ANTALYA