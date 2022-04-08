Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

AA - Oktay Özden - Spor
 - Güncelleme:
Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hatayspor, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title