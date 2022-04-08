Antalyaspor, gollerini akan oyunda kaydetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, gollerini akan oyunda kaydetti

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Spor
 - Güncelleme:
Antalyaspor, gollerini akan oyunda kaydetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı maçlarda attığı 36 golün 27'sini akan oyunda kaydederken, sadece 9'unu duran toplardan ağlara yolladı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı maçlarda attığı 36 golün 27'sini akan oyunda kaydederken, sadece 9'unu duran toplardan ağlara yolladı. Kırmızı beyazlı ekip, bu sezon 31 hafta sonunda sadece Fernando Martins ile frikik golüne imza atabildi.

Süper Lig'in son haftalardaki en formda takımı olan ve son 9 maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 44 puanla 9'uncu sıraya yükselen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisileri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Bir günlük iznin ardından çalışacak Akdeniz ekibinde 3 oyuncu sakatlığından dolayı antrenmanda yer alamayacak.

DURAN TOPTAN 9, AKAN OYUNDA 27 GOLAntalyaspor, bu sezon ligde oynadığı 31 hafta sonunda duran toplardan gol bulmakta zorlandı. Kırmızı beyazlılar geride kalan 31 haftada rakip kaleye 36 gol atma başarısı yakalarken, bu gollerin 9'u duran toplardan, 27'si ise akan oyunda geldi. Antalyaspor, galip geldiği 7 maçta attığı gollerin tamamını akan oyunda filelere yolladı.7 MAÇTA GOLLER AKAN OYUNDA GELDİFraport TAV Antalyaspor, 7 maçta gollerin tamamını akan oyunda kaydederek kazanma başarısı yakaladı. Antalyaspor, sezonun ilk devresindeki Yeni Malatyaspor (1-0), GZT Giresunspor (2-1), Altay (1-0), Aytemiz Alanyaspor (3-0) ve sezonun ikinci devresinde oynadığı Yeni Malatyaspor (2-1), Medipol Başakşehir (1-0) ile Altay (2-1) maçlarında gollerin tamamını akan oyunda kaydetti.5 MAÇTA HEM DURAN HEM AKAN OYUNDA GOL BULDU9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor, 5 maçta ise hem duran hem de akan oyunda rakiplerine gol atma başarısını yakaladı. Kırmızı beyazlılar kazandığı Ç. Rizespor (3-2), Trabzonspor (2-1), VavaCars Fatih Karagümrük (3-0) ve GZT Giresunspor (4-1) maçlarıyla sahadan yenilgi ile ayrıldığı Beşiktaş (3-2) mücadelelerinde hem akan oyun hem de duran toplarda gol buldu.DURAN TOPTAN GOLLERİN 4'Ü PENALTI VE KAFAAkdeniz ekibinin bu sezon duran toplardan attığı gollerin 4'ü penaltı, 4'ü kafa ve sadece 1'i frikikten geldi. Antalyaspor, Göztepe (1), Ç. Rizespor (2) ve Trabzonspor (1) maçlarında penaltıdan, Beşiktaş (1), VavaCars Fatih Karagümrük (1) ile GZT Giresunspor (2) maçlarında ise topu kafayla ağlara yolladı. Kafayla atılan gollerin 2'si köşe vuruşu, 2'si ise serbest vuruşlar sonucunda kaydedildi. Kırmızı-beyazlıların frikikten kaydettiği tek gol ise sezonun devre arasında takıma kazandırılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'ten geldi. Deneyimli orta saha oyuncusu Demir Grup Sivasspor ile oynanan mücadelede kazanılan serbest vuruşta kaleciyi çaresiz bırakarak topu filelere gönderip takımına 3 puanı kazandırdı.

32.Hafta Maçları
09 Nisan 2022 Cumartesi
Fatih Karagümrük
13.30
Kasımpaşa
Göztepe
16.00
İ.Kayserispor
Ç.Rizespor
16.00
İttifak Holding Konyaspor
G.Gaziantep
20.30
Trabzonspor
Beşiktaş
20.30
Alanyaspor
10 Nisan 2022 Pazar
Y.Malatyaspor
13.30
Giresunspor
Sivasspor
16.00
M.Başakşehir
Adana Demirspor
16.00
Altay
Fenerbahçe
20.30
Galatasaray
11 Nisan 2022 Pazartesi
Fraport Tav Antalyaspor
20.30
Atakaş Hatayspor
Süper Toto Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Trabzonspor 31218259273271
2 Konyaspor 31177751331858
3 Fenerbahçe 31168754351956
4 Alanyaspor 3115795748952
5 Başakşehir 311551143311250
6 Adana Demirspor 311310846321449
7 Hatayspor 31146114846248
8 Beşiktaş 31121184540547
9 Antalyaspor 31128113637-144
10 Karagümrük 31127123645-943
11 Kasımpaşa 31118124744341
12 Sivasspor 311011104240241
13 Galatasaray 31118124245-341
14 Gaziantep FK 31117134144-340
15 Kayserispor 31108134352-938
16 Giresunspor 31106153439-536
17 Altay 3185183245-1329
18 Göztepe 3176183653-1727
19 Rizespor 3175193057-2726
20 Ö.K Yeni Malatya 3155212352-2920

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Akdeniz, oyunlar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title