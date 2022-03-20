Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 4-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, ligde 8 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak alt sıradaki küme düşmeme mücadelesinden kurtulduklarını söyledi.

Groenendijk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, GZT Giresunspor'u farklı yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Bu galibiyetle yenilmezlik serilerine bir üç puan daha eklediklerini dile getiren Groenendijk, şunları kaydetti:

"Müthiş bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle ligin alt tarafıyla işimiz kalmadı. Bu başarının sırrı soyunma odası. Yedek kulübesinden gelenler bugün maçı kazandıranlardı. Ürettikleri skor bizi galibiyete ulaştırdı. Oyuncularımızın her biri takım oyununa önemli katkılar sunuyor. Maç maç ilerliyoruz. Başımızı yukarıya çevirip gidebileceğimiz en uzak yere yenilmeden devem etme niyetindeyiz."

Groenendijk, Antalyaspor'un başarısının tesadüfi olmadığını, gelecek sezon planlamasının süreç istediğini sözlerine ekledi.

Keleş: "Skor oyunu yansıtmıyor"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de karşılaşmada girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Bazı oyuncularının eksikliğini hissettiklerine işaret eden Keleş, şöyle konuştu:

"Maç öncesi çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Antalya deplasmanında kazanamazsak da kaybetmek istemiyorduk. Duran toptan iki gol yemek bizi sıkıntıya soktu. Önemli pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Skor oyunu yansıtmıyor. Baya eksiklerimiz vardı, oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Bugün sadece bir maç kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum."

Keleş, gelecek haftalardaki mücadelelerini kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.